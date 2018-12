Jak bardzo "małomiasteczkowy" jest Dawid Podsiadło? Oto skąd pochodzi i gdzie mieszka

Gdzie urodził się Dawid Podsiadło? • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

• YouTube.com / DawidPodsiadloVEVO

ostatnich miesiącach w polskich rozgłośniach jedną z popularniejszych piosenek jest "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadło. Niektórzy mówią, że tytuł utworu to autobiografia artysty, bo pochodzi z małego miasta. Jakiego?Dawid Podsiadło wszedł na polską scenę muzyczną przebojem. Jego kolejny już hit "Małomiasteczkowy" na samym YouTube ma już prawie 24,5 miliona wyświetleń i prawie 250 tysięcy polubień.Podsiadło śpiewa w nim o podróży bohatera z małego miasta. Wielu twierdzi, że ten motyw piosenkarz zaczerpnął z własnego życiorysu, bo sam urodził się w małym mieście, o ile "małym" można nazwać Dąbrowę Górniczą.Kiedy jego kariera zaczęła się kształtować Dawid Podsiadło przeprowadził się do Warszawy i to właśnie w stolicy osiadł na stałe. W ubiegłym roku zaskoczył swoich fanów na Instagramie, bo postanowił zaprezentować im swoje mieszkanie Nasz dziennikarz Kamil Rakosza w rozmowie z Dawidem Podsiadło zapytał go, czy tekst piosenki "Małomiasteczkowy" jest pożegnaniem z kimś z tego "małego miasta"? Oto, co odpowiedział mu artysta.– Nawet z kilkoma osobami. Nie mówię o jednym rozstaniu a raczej o całej idei rozstawania się. Niekoniecznie w kontekście relacji damsko-męskich, choć takich jest oczywiście najwięcej. To nie są historie najświeższe, utwór "Dżins" opowiada o romantycznej relacji z mojego życia, którą żyłem chyba jakoś w 2008 rok – mówi Podsiadło.– Przede wszystkim chodzi jednak o pewien uniwersalizm, tak by słuchający mnie odbiorca również mógł się w tych historiach odnaleźć czy dopasować je do swoich sytuacji. Opisałem relacje o różnym stopniu głębokości i choć wszystkie odnoszą się bezpośrednio do tego, co przeżyłem, chciałbym, żeby każdy słuchacz mógł się w nich odnaleźć – dodaje piosenkarz.Najnowszy album Dawida Podsiadło - "Małomiasteczkowy" ukazał się 19 października nakładem Sony Music Polska.