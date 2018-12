Konrad Piasecki o przejęciu Radia Zet przez Karnowskich. Jego komentarz tłumaczy całą sytuację

Michał i Jacek Karnowski to bliscy PiS dziennikarze, kojarzeni z tygodnikiem Sieci i portalem wPolityce.pl. Fratria, która wydaje te media, jest według informacji Wirtualnych Mediów coraz bliżej przejęcia Radia Zet. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

zy Fratria kojarzona z braćmi Karnowskimi może przejąć Radio Zet? Coraz więcej na to wskazuje. Wirtualne Media dowiedziały się, że dostała zgodę na zaciągnięcie gigantycznego kredytu. Spekulacje o możliwym przejęciu Zetki skomentował dziennikarz Konrad Piasecki."Na rynku radiowym istniała dotąd jaka-taka równowaga. Mamy lekko konserwatywny RMF i lekko liberalną Zetkę. Przejęcie tej drugiej przez Fratrię (o ile to prawda) radykalnie ten balans zaburzy" – napisał dziennikarz TVN24 na Twitterze.Doniesienia o tym, że największe szanse na kupno Zetki ma Grupa Fratria , czyli wydawca tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl kojarzonych z braćmi Karnowskimi, pojawiły się w Wirtualnych Mediach niespełna dwa tygodnie temu.Natomiast w piątek 21 grudnia gruchnęła wieść, że grupa Fratria dostała zgodę od Banku Pekao SA na zaciągnięcie ponad 50 mln euro kredytu . Oznacza to, że spółka wydająca prawicowe media stała się faworytem w wyścigu o zakup grupy radiowej Eurozet.Jak to możliwe, że Fratria, która w 2017 roku zanotowała zysk netto na poziomie 3,2 mln zł, dostała zgodę na tak wysoki kredyt? W całej sprawie może chodzić o co innego. Fratria mogłaby przejąć Eurozet, a następnie przestać spłacać kredyt od Pekao SA, oddając w ten sposób nowy nabytek spółce Skarbu Państwa – analizował serwis InnPoland.pl