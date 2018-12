Aktor znany z "Taxi 5" oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Oblał benzyną i podpalił swoją ofiarę

Saïd Bogotà, aktor znany m.in. z filmu "Taxi 5" chciał zabić 17-latka. • Fot. Facebook / Taxi 5

olicjantom, którzy go zatrzymali, powiedział, że chciał tylko "porozmawiać" z nowym chłopakiem swojej byłej dziewczyny. Tymczasem jego ofiara została brutalnie pobita i postrzelona z broni pneumatycznej. Saïd Bogotà będzie teraz odpowiadał za usiłowanie zabójstwa.Jak wynika z ustaleń policji, 28-letni aktor zmusił swoją ofiarę do wejścia do swojego samochodu, po czym wywiózł 17-letniego chłopaka do miejscowości Saint-Chéron. Tam zamknął nastolatka w piwnicy i zaczął się nad nim pastwić.Według relacji magazynu "Closer", aktor brutalnie bił 17-latka, strzelał do niego z broni pneumatycznej, a także oblał go benzyną i podpalił. Chłopakowi udało się na szczęście zdjąć z siebie płonące ubrania. Potem Saïd Bogotà wywlókł nastolatka na podwórko i tam kontynuował tortury W końcu 17-latkowi udało się uciec do sąsiadów, którzy zawiadomili o wszystkim służby ratownicze i policję. Saïd Bogotà został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Saïd Bogotà jest znany z występów w filmach Francka Gastambide'a, takich jak "Pattaya", czy "Taxi 5".Źródło: "Closer"