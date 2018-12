TVP postanowiło przebić Siostry Godlewskie. Ich kolęda o karpiu będzie się wam śniła po nocach

Mikołajki TVP zaśpiewały piosenkę o karpiu, która jest tak cringe'owa jak Siostry Godlewskie. • Fot. Facebook / Biuro Reklamy TVP

Bartosz Świderski

M

Siostry Godlewskie. • Siostry Godlewskie

ikołajki Jacka Kurskiego wzięły na warsztat piosenkę Mai Koman "Kocham Karpia" i wykonały ją równie "dobrze", co Siostry Godlewskie "Jezusa Malusieńkiego". Uwaga, choć to cringe, nie wypada z głowy tak samo, jak piosenka z reklamy Lidla.W "Filmie Świątecznym" opublikowanym przez TVP na Facebooku możemy zobaczyć pięć Mikołajek, które śpiewają świąteczną piosenkę o miłości do karpia. W oryginale Maja Koman ironicznie traktuje polskie przywiązanie do tradycji i postawę "zastaw się a postaw się". W wersji Telewizji Polskiej jest po prostu cringe'owo. Niestety, filmik ma wyłączoną opcję osadzania, więc nie możemy go tu pokazać. Znajdziecie go pod tym linkiem Bardziej niż normalny cover przypomina to "cover w opcji Siostry Godlewskie". Młodzieżowy język w ustach Mikołajek pasuje tu jak sandały na pasterkę. Nie da się jednak zaprzeczyć, że refren wpada w ucho. Bo w końcu wszyscy "kochamy karpia", prawda?Na początku tygodnia mogliśmy usłyszeć znaną polską kolędę "Jezus Malusieńki" w wykonaniu Sióstr Godlewskich . Ostrzegamy, że włączacie nagranie na własną odpowiedzialność.