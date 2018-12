Tragiczny wypadek na Pomorzu. Kierowca autobusu śmiertelnie potrącił 11-latka

Kierowca autobusu nie zdążył wyhamować i śmiertelnie potrącił 11-latka. • Fot. Screen ze strony Pomorska.policja.gov.pl

redakcja naTemat

P

olicjanci z Kwidzyna wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek w Rakowcu (woj. pomorskie). Kierowca autobusu śmiertelnie potrącił 11-latka.Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 14:00 przy ulicy Szkolnej w Rakowcu. Funkcjonariusze z Kwidzyna dostali zgłoszenie o wypadku drogowym. To 64-letni kierowca autobusu potrącił 11-latka. Z informacji pomorskiej policji wynika, że chłopiec prawdopobnie przewrócił się na jezdni i trafił pod koła autobusu. Kierowca był trzeźwy.Kwidzyńscy policjanci , pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności wypadku. Funkcjonariusze apelują też do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi."Szczególny apel kierujemy do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować" – podkreślają policjanci.źródło: Pomorska.policja.gov.pl