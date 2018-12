Chcieli zastrzelić księcia Harry'ego. 18-letni Polak podejrzany o terroryzm

Sprawa nastolatków trwa. • Fot. flynt /123RF Zdjęcie Seryjne

ędzia w Londynie odtajnił tożsamość nastolatka, który przekonywał, że należy zastrzelić księcia Harry'ego i kolportował treści neonazistowskie. Jest nim 17-letni Oskar Dunn-Koczorowski. Wraz z nim na ławie oskarżonych zasiądzie też 18-letni Polak Michał Szewczuk.Jak podaje BBC, chodzi o radykalnie prawicową grupę National Action oraz neonazistowską siatkę Sonnenkrieg. Na profilach tych grup w mediach społecznościowych, obaj nastolatkowie zamieszczali materiały nawołujące do przeprowadzania aktów terroryzmu, m.in. do zabicia księcia Sussex.Do jednego z wpisów dołączono fotomontaż. Zawierał zdjęcie księcia Harry'ego z bronią wycelowaną w jego głowę, swastykę i groźbę "jeszcze się spotkamy zdrajco rasy".Podczas rozprawy przed sądem, 17-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów. Kolejną rozprawę zaplanowano na 25 lutego. Z kolei 18-letni Michał Szewczuk usłyszał pięć zarzutów zachęcania do terroryzmu i trzy o rozpowszechnianie publikacji terrorystycznych. Obaj nastolatkowie wyszli z aresztu za kaucją.źródło: bbc.com