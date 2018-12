Na jego historii można oprzeć nowy "Terminal". Uchodźca z Syrii żył na lotnisku przez dziewięć miesięcy

Hassan Al Kontar to uchodźca z Syrii, który spędził dziewięć miesięcy na terminalu lotniska w Kuala Lumpur. • Fot. Facebook / Hassan Al Kontar

ożna śmiało powiedzieć, że media społecznościowe uratowały mu życie. Dzięki ciągłemu zdawaniu relacji z pobytu na lotnisku w Kuala Lumpur, Hassan Al-Kontar odnalazł szczęście w Kanadzie.Wszyscy pamiętamy "Terminal" – filmową interpretację historii Irańczyka Mehrana Karimiego Nasseriego, który spędził 18 lat na lotnisku Charlesa de Gaulle'a w Paryżu. W luźnej adaptacji Stevena Spielberga w rolę mężczyzny wcielił się Tom Hanks. Jak to często w życiu bywa, historia zatoczyła koło.Hassa Al-Kontar to uchodźca z Syrii , który został uwięziony na lotnisku w Kuala Lumpur po tym, jak deportowano go ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie pracował nielegalnie. Trafił do Malezji, jednak w związku z nieważnym paszportem utknął tam na dziewięć miesięcy, choć groziło mu nawet pięć lat . Nie mając wiele do roboty, zaczął opowiadać o swojej codzienności w mediach społecznościowych. I to go uratowało.37-letniego Syryjczyka wyratowała z opresji Kanadyjka – Laurie Cooper. Kobieta pomogła wydostać się Hassanowi z lotniska w Kuala Lumpur i opłaciła jego lot do Vancouver. Od niecałego miesiąca mieszkają razem.– W tamtej chwili nie była dla mnie nikim obcym – Hassan wspomina spotkanie z Laurie na lotnisku. – Była kimś, kogo znam, komu ufam i kogo kocham – dodaje.Źródło: buzzfeednews.com