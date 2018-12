Ogromne tsunami uderzyło w Indonezję. 168 osób nie żyje, 745 zostało rannych

Ewakuacji ofiar tsunami w cieśninie Sunda. • Fot. Screen z Twittera / @Sutopo_PN

redakcja naTemat

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie żyje 168 osób, 745 zostało rannych, a 30 uznaje się za zaginione – podaje agencja informacyjna Reutera. To bilans ofiar tsunami, które uderzyło w okolice Cieśniny Sundajskiej. Jego przyczyną był najprawdopodobniej wstrząs dna morskiego po piątkowej erupcji wulkanu Anak Krakatau.W sobotę wieczorem (21:30 czasu lokalnego) tsunami uderzyło w okolice Cieśniny Sundajskiej. Najprawdopodobniej przyczyną były ruchy dna morskiego i podwodna lawina po piątkowej erupcji wulkanu Anak Krakatau. Słup dymu sięgał niemal 400 metrów. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy regionu Pandelang i Serang na Jawie oraz Lampung na Sumatrze.Jak czytamy na łamach "New York Times" , setki domów i budynków zostały poważnie uszkodzone. Zaś tysiące mieszkańców ewakuowano.– Wśród ofiar nie ma obcokrajowców. Są to lokalni mieszkańcy i indonezyjscy turyści –poinformował Sutopo Purwo Nugroho, rzecznik prasowy indonezyjskiej Narodowej Agencji ds. Łagodzenia Katastrof.Anak Krakatau, jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie, w ostatnich miesiącach wybuchał wielokrotnie. Znajduje się na małej wyspie w cieśninie Sund. W mediach społecznościowych pojawiają się filmy z akcji ratowniczych:źródło: "New York Times"