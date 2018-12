To Hiszpan miał stać za makabryczną zbrodnią w Pyrzycach. Ujawniono wpisy podejrzanego o zabójstwo

Makabryczna zbrodnia w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie). W jednym z mieszkań znaleziono cztery ciała. • Fot. Łukasz Węgrzyn / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

odejrzanym o zabójstwo dwóch dziesięcioletnich chłopców i 33-letniej kobiety jest Hiszpan Victor M. Tuż po popełnieniu zbrodni, miał popełnić samobójstwo. Lokalni dziennikarze opublikowali wpisy, jakie ten niedawno zamieścił na Facebooku.W sobotę w jednym z mieszkań w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie) znaleziono zwłoki czterech osób. Według nieoficjalnych informacji, to obywatel Hiszpanii miał zabić nożem swoją 33-letnią partnerkę, a później udusić jej dwóch synów. Ostatecznie sam miał popełnić samobójstwo. Jednemu dziecku – 11-letniej dziewczynce udało się uciec z domu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ta przebywa teraz pod opieką psychologów.Śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Pod Lipami, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. – Postępowanie prowadzone jest w kierunku podejrzenia popełnienia zbrodni zabójstwa – przekazała dziennikarzom Polsat News Joanna Biranowska-Sochalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.Dziennikarze "Głosu Szczecińskiego" dotarli do postów, jakie w 18 listopada na Facebooku miał zamieścić Victor M."Chwila miłości z moimi dwiema kobietami, kocham je" – takim komentarzem opatrzył zdjęcie, na którym widoczna jest Ewelina Sz. i jej córka. 33-letnia kobieta miała mu odpisać:"Nawet bogowie i boginie będą o ciebie zazdrośni".Na jego reakcję nie trzeba było długo czekać. "To jest to na co moje dzieci zasługują i mają jako swoją matkę prawdziwą boginię".źródło: Gs24.pl