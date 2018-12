"Kiedy masz tylko 12 lat, ale już wiesz, jak zdeprawować rodzinną fotkę". Doda pokazała zdjęcie z przeszłości

Doda pokazała zdjęcie ze Świąt, kiedy miała 12 lat. • Fot. Instagram / dodaqueen

Bartosz Świderski

imo, że od zawsze była niegrzeczną dziewczynką, fani z pewnością nie szczędziliby jej świątecznych prezentów. Dorota Rabczewska zaprosiła swoich wielbicieli do komentowania jej zdjęcia z rodzinnej Wigilii, na której miała 12 lat.Trzeba przyznać, że na opublikowanym na Instagramie zdjęciu, Doda wygląda bardzo dojrzale, jak na 12-latkę."Chciałam jakoś świątecznie podpisać to zdjęcie, ale... nie da się. No może... 'Kiedy masz tylko 12 lat, ale już wiesz, jak zdeprawować rodzinną fotkę'. Czekam na najzabawniejsze opisy..." – czytamy w opisie zdjęcia.Fani i fanki oczywiście nie dali(ły) się długo prosić. "Królowa jest tylko jedna" – napisała jedna z nich. "Ale Ty zawsze była śliczna" – czytamy w komentarzu innej osoby. Na instagramowym profilu piosenkarki można znaleźć wpis, w którym Doda narzeka na zanieczyszczenie powietrza w Warszawie, które według niej jest powodem obecnej niedyspozycji głosowej."Nie znam osoby, która by nie odczuła obecności podtruwania smogiem w Warszawie. Wszyscy płacimy za to zdrowiem, wokaliści możliwością wykonywania zawodu" – napisała celebrytka.