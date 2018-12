Nożownik zaatakował w Multikinie w Szczecinie. Jedna ofiara w stanie krytycznym

W Multikinie w szczecińskiej galerii handlowej Galaxy doszło do ataku nożownika. • Fot. naTemat

D

o ataku doszło około godz. 17 w Multikinie w galerii handlowej Galaxy w Szczecinie. Na miejscu służby zastały dwóch rannych mężczyzn w wieku około 30 lat. Jeden w stanie krytycznym trafił do szpitala.Jeden z poszkodowanych mężczyzn został odwieziony do szpitala. Jak mówią świadkowie, jego stan jest poważny. Drugi jest badany w karetce pogotowia.26-letni podejrzany o atak został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Policja przesłuchuje świadków na temat okoliczności zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji "awantura" wybuchła na seansie dla dzieci, ale to nie potwierdzona informacja.Więcej informacji wkrótce.Źródło: GS24