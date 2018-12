"Jest mały problem". Nie jesteście przygotowani na ten żart Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom

Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom w swoim stylu zażartował ze Świąt Bożego Narodzenia. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Riposta Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom była bezbłędna. • Screen z Twittera

ajsłynniejszy wirtualny Zakład Pogrzebowy Twittera w swoim stylu zażartował ze Świąt Bożego Narodzenia. Uwaga, ten tweet to naprawdę makabryczny humor."Jest mały problem..." – czytamy w poście Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Trollkonto znane ze swojego specyficznego poczucia humoru w mediach społecznościowych , tym razem wzięło na celownik Święta Bożego Narodzenia.Jedna rzecz, gdybyście w tym roku nie dostali prezentów, oni mogą znać odpowiedź na pytanie: co się stało ze Świętym Mikołajem? Zobaczcie sami:Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom całkiem często wprowadza na Twittera swój wisielczy klimat. Nie tak dawno zażartowali z byłej kochanki Stanisława Pięty, Izabeli Pek "A też #leżęprzydrodze i zamarzam. Proszę o interwencję Pana ze zdjęcia, niech mnie jak najszybciej zabierze" – Pek skomentowała zdjęcie Podlaskiej Policji z przystojnym funkcjonariuszem, który uratował leżącego na drodze psiaka."Dzielnicowy jest zajęty, ale jak dłużej Pani poleży na mrozie, to my weźmiemy" – bezbłędnie zripostował zakład pogrzebowy.