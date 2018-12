Jedziesz do Barcelony? Uważaj na samochody! Amerykańska ambasada wydała oświadczenie

Departament Stanu USA ostrzega przed zamachami w Barcelonie. W zeszłym roku zginęło 15 osób, a ponad 130 zostało rannych. • Fot. twitter.com/@joseluis_md

uryści przebywający w Barcelonie powinni uważać i unikać przebywania w miejscach, gdzie zwyczajowo jest wiele osób. Departament Stanu USA ostrzega, że w okolicach świąt i Nowego Roku w stolicy Katalonii może dojść do zamachów terrorystycznych.Amerykańska ambasada wydała oficjalne oświadczenie, w którym radzi unikać dużych skupisk ludzkich w Barcelonie i odwiedzania najpopularniejszych atrakcji turystycznych w stolicy Katalonii. Wszystko z powodu podwyższonego ryzyka zamachów terrorystycznych. Departament Stanu radzi przede wszystkim unikać Las Ramblas, czyli najdłuższej ulicy w Barcelonie, ciągnącej się od placu Catalunya do placu Portal de la Pau. Zaleca też zachowanie czujności w środkach komunikacji miejskiej,W Hiszpanii od roku obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego w pięciopunktowej skali. W 2017 roku doszło tam do ataków terrorystycznych w Barcelonie i Cambrils. W zamachach zginęło łącznie 15 osób, a około 130 zostało rannych.