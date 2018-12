Tak wykonany rzut karny z pewnością przejdzie do historii. Bramkarz był bez szans

Aritz Aduriz z pewnością wpisze się na karty historii piłki nożnej. • Zrzut ekranu z YouTube.com / KINGDAN786 PRODUCTIONZ

o było niesamowite – takie określenie przewija się przez hiszpańskie media po sobotnim spotkaniu 17. kolejki La Liga między Athletico Bilbao a Realem Valladolid. Ale nie chodzi o sam mecz, który ostatecznie zakończył się remisem, a o bramkę otwarcia, którą z karnego strzelił Aritz Aduriz, napastnik Athletico.Początek ligowego spotkania pomiędzy Athletico Bilbao i Realem Valladolid nie wyglądał za ciekawie, aż do momentu, w którym sędzie nie pokazał na "wapno" na korzyść Athleticu Bilbao. Wtedy przed szansą zdobycia gola stanął napastnik drużyny, 37-letni Aritz Aduriz. I słowo "stanął" nie zostało tutaj użyte przypadkowo, ponieważ Aduriz wykonał rzut karny z miejsca.Ja na widać na załączonym obrazku zawodnik podszedł do piłki, zamarkował rozbieg odstawiając do tyłu prawą nogę, którą sekundę później wykonał strzał. Bez rozbiegu, technicznie i bardzo precyzyjnie pokonał stojącego między słupkami Valladolidu Jordiego Masipa.Niestety jego piękny strzał nie zagwarantował zwycięstwa Athletico Bilbao. W 92. minucie wyrównującą bramkę zdobył Oscar Plano. Tym samym ekipa z Bilbao znalazła się w ciężkiej sytuacji. Tylko jeden punkt dzieli ją od strefy spadkowej w lidze hiszpańskiej.Przypomnijmy, że ostatnio pisaliśmy o innym ciekawym strzale, który padł co prawda z akcji, ale jest wart odnotowania. Jego autorem był Divock Origi z angielskiego Liverpoolu.