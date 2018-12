Ważny apel Morawieckiego. Premier złożył Polakom życzenia świąteczne

Mateusz Morawiecki złożył życzenia świąteczne w Wigilię. • Fot. Screen / Twitter / KPRM

ateusz Morawiecki złożył Polakom życzenia świąteczne. Premier wystąpił w otoczeniu dzieci, które przystrajały choinkę. Wystąpienie, które zamieściła na Twitterze KPRM, pełne było pojednawczych tonów.– Najpiękniejszego czasu, wieczoru wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia. To święta szczególne, podczas których spotykamy się z najbliższymi, by złożyć życzenia pomyślności na nadchodzący rok. Aby uczcić te świąteczne dni, staramy się do nich jak najlepiej przygotować. Szykujemy kolację wigilijną, przygotowujemy prezenty, śpiewamy kolędy – mówił w klipie KPRM Morawiecki.– Składając sobie życzenia, przełamujemy się opłatkiem. To symbol przebaczenia, powrotu do jedności, do zgody. Pamiętajmy, żeby dzielić się tym wszystkim, co jest w nas najcenniejsze: serdecznością, uśmiechem, miłością i ciepłym słowem – powiedział premier Morawiecki, który wystąpił w spocie świątecznym w otoczeniu dzieci.– Niech ten nadzwyczajny czas odsunie wszystkie podziały. Przecież wszystko, co nas różni nie jest nawet cieniem tego, co nas wszystkich nierozerwalnie łączy. Zasiądźmy do wigilijnej kolacji pogodzeni ze sobą, a podczas tych świąt, ale i każdego dnia w roku, bądźmy hojni dla siebie - hojni życzliwością, zrozumieniem i wsparciem – dodał szef rządu.Przypomnijmy, że świąteczne życzenia w Wigilię złożyli też Agata i Andrzej Dudowie . – Nie ma polskich Świąt bez wspólnego kolędowania. W tym roku, gdy obchodzimy Stulecie Odzyskania Niepodległości, zaśpiewamy je ze szczególnym wzruszeniem. Niech czas współczesny i nadchodząca przyszłość będą pomyślne dla naszej Ojczyzny – powiedział prezydent RP.