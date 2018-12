Amerykanie chcą stałych baz USA w Polsce. Padły konkretne lokalizacje i jednostki

Taki widok na polskich poligonach może niedługo być codziennością. • Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz/Agencja Gazeta

nalitycy Atlantic Council, ważnego i szanowanego organu doradczego NATO, opracowali raport dotyczący działań sojuszu na wschodniej flance. Ich zdaniem działania Rosji zmuszają USA do działania. Wśród nich ma być budowa stałych baz wojskowych w Polsce i ochrona krajów bałtyckich.W razie ewentualnej agresji Rosji na republiki bałtyckie to na Polsce oparłby się filar dowodzenia wojskami NATO. A że do ataku dojść może pokazały to wydarzenia na Morzu Azowskim . Jak można przeczytać w raporcie analityków Atlantic Council właśnie w Polsce powinny więc powstać bazy sojuszu, składające się głównie z sił amerykańskich.Przede wszystkim doradcy NATO wymagają od Pentagonu m. in. żeby:• zwiększył status dowództwa misji wojskowej USA w Poznaniu do poziomu stałego dowództwa pełnej dywizji, któremu podlegałyby siły USA w Polsce i republikach bałtyckich;• stworzył na stałe grupę bojową w Żaganiu, w skład której weszłyby jednostki z innych baz w USA i Europie;• stworzył w Polsce stałe dowództwo brygady sił powietrznych USA;* ustanowił małą bazę marynarki wojennej USA w Gdyni;* skończył wcześniej niż w 2023 roku rozbudowę pasa startowego w Powidzu;* przesunął jedną brygadę zmechanizowaną z USA do Niemiec;• przemieścił część obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu z Niemiec do Polski;• rozmieścił w Polsce jednostki obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu;• zwiększył nakłady na wywiad armii USA w Polsce;• bazę 10. Grupy Sił Specjalnych USA pod Krakowem zmienił na centrum szkoleniowe sił specjalnych krajów NATO w Europie Środkowej;• stworzył w Mirosławcu stałą bazę dronów rozpoznawczych;• ponowił poparcie dla budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie.W Polsce stacjonuje około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Służą w Bolesławcu, Skwierzynie, Świętoszowie, Żaganiu, Orzyszu, Powidzu, Szczecinie, Elblągu,Poznaniu, Redzikowie, Łasku, Mirosławcu, Krakowie i Bydgoszczy.W skład analityków Atlantic Council wchodzą m.in. b. asystent sekretarza obrony USA ds. Europy Ian Brzezinski (syn Zbigniewa Brzezińskiego), b. asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i b. ambasador USA w Polsce Dan Fried i b. dowódca sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove.Przypomnijmy, że polski rząd zapowiedział pomoc w finansowaniu baz USA w Polsce. Obiecał, że przeznaczy na ten cel 2 miliardy dolarów . Autorzy raportu wspomnieli o tym. Dodali także, że to dobry początek, ale to za mało ...Źródło: Atlantic Council