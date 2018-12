Akcja ratunkowa w Szczyrku. Służby ewakuowały turystów, którzy utknęli na wyciągu narciarskim

Narciarze w Szczyrku mieli w poniedziałek dodatkowe "atrakcje". • Fot. Maciej Stanik / naTemat

O

koło 20 narciarzy przeżyło w poniedziałek chwile grozy, gdy podczas przejazdu kolejką z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę ich wagoniki stanęły. Na miejsce wezwano specjalnych ratowników, którzy ściągali turystów z powrotem na ziemię.Nowy wyciąg, uruchomiony dopiero w tym roku, miał zapewnić narciarzom przyjeżdżającym do Szczyrku dodatkową atrakcję w postaci połączenia Małego Skrzycznego z Dużym Skrzycznem. Okazało się, że przy okazji może zapewnić dodatkowe atrakcje. W poniedziałek wagoniki stanęły w momencie, gdy na górę wjeżdżało około 20 narciarzy.Nie wiadomo, co uległo awarii, to orzeknie dopiero specjalna komisja. W wigilię świąt około dwudziestu narciarzy trzeba było ściągać na dół przy wykorzystaniu technik alpinistycznych. NIkomu nic się nie stało, choć miejscami słupy mają nawet dwanaście metrów wysokości.W akcji ratunkowej brali udział ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR . W pierwszy dzień świąt wyciąg łączący Małe Skrzyczne z Dużym Skrzycznem będzie prawdopodobnie nieczynny.źródło: bielsko.biala.pl