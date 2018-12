Wstrząsy i duszący dym na święta. Erupcja Etny wystraszyła tysiące mieszkańców Sycylii

Mieszkańcy nagrali moment wybuchu Etny. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Disaster Compilations

Zestawienie nagrań z tego dnia z wybuchu Etny. • YouTube.com / Disaster Compilations





o z pewnością nie było spokojne, wigilijne przedpołudnie dla mieszkańców włoskiej Sycylii. Po raz kolejny dał o sobie znać wulkan Etna. Jego wybuch wyrzucił w powietrze tony popiołu powodując zamkniecie przestrzeni powietrznej nad wyspą – informuje francuski portal Ouest France. Erupcji towarzyszyły wstrząsy i małe trzęsienia ziemi."Wybuch nastąpił na zboczach Etny, jest to pierwsza tak istotna erupcja od ponad 10 lat" – powiedział portalowi Ouest France wulkanolog Boris Behncke, z francuskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii.Erupcja Etny nastąpiła w Wigilię po południu. Wulkan wyrzucił w powietrze tony popiołu co zmusiło Włochów do zamknięcia dużej części przestrzeni powietrznej nad Sycylią – m.in lotniska w Katanii, które znajduje sie najblizej wulkanu.Na Sycylii tego dnia ziemia trzęsła się od samego rana. Odnotowano 130 wstrząsów, z których najsilniejszy osiągnął wartość 4 stopni w skali Richtera. Potem nastąpiła erupcja Etny. Na razie nie ma potwierdzenia, czy dymowi towarzyszy projekcja lawy. Wiadomo jednak, że erupcja słabnie i wyrzucanego popiołu jest coraz mniej.Przypomnijmy, że Etna przypomniała o sobie także w 2017 i 2015 roku. Jest to największy, aktywny wulkan w Europie.Źródło: Ouest France