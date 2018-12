Tajemnicza śmierć 45-latki z Piaseczna. Wyszła z domu przed Wigilią. Znaleziono jej ciało

Mieszkanka Piaseczna wyszłą z domu wieczorem w Wigilię. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

P

olicja pod nadzorem prokuratora pracuje w Piasecznie w miejscu znalezienia ciała 45-latki. Nie wiadomo dlaczego i w jaki sposób zmarła. Jak informuje RMF FM kobieta wyszła z domu w Wigilię.Zwłoki 45-latki znaleźli spacerowicze, którzy od razu zawiadomili policję. Ciało kobiety leżało w zaroślach, obok osiedla domków jednorodzinnych, w podwarszawskim Piasecznie. Ustalono, że jest to mieszkanka tego miasta.Po oględzinach na miejscu zjawił sie prokurator. Wraz z nim policja będzie ustalała przyczyny śmierci 45-latki. Przesłuchiwani są okoliczni mieszkańcy. Ciało przewieziono do prosektorium. Sekcja zwłok ma pomóc w rozwiązaniu zagadki tajemniczej śmierci kobiety.Jak podaje radio RMF FM 45-letnia mieszkanka Piaseczna miała wyjść z domu w Wigilię późnym popołudniem. Nie wiadomo w jakim celu opuściła mieszkanie. To także mają ustalić śledczy.To już druga zagadkowa śmierć w przeciągu paru ostatnich dni. Przypomnijmy, że w niedzielę w jednym z krakowskich akademików znaleziono ciało 21-letniego studenta . Mężczyzna miał na głowie reklamówkę. Policjanci wykluczają tutaj jednak udział osób trzecich.Źródło: RMF FM