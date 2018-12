To miało być zwykłe zdjęcie z wigilijnym karpiem... Maryla Rodowicz zabłysnęła "kreacją"

Maryla Rodowicz i jej zdjęcie z Wigilii. • Zrzut ekranu z Instagram.com / @mary_la_la

Bartosz Świderski

rólowa polskiej estrady – Maryla Rodowicz lubi zaskakiwać swoich fanów. Znane są im już jej kontrowersyjne kreacje, które prezentowała m. in. podczas występów w sylwestra. Tym razem postanowiła pochwalić się wigilijną rybką i swoim fartuchem.Maryla Rodowicz postanowiła pochwalić sie na Instagramie zdjęciem z wigilijnym karpiem. Fotografia wylądowała na jej profilu. Uśmiechnięta piosenkarka trzyma na nim półmisek z wysmażoną rybą. Ale nie to jest najbardziej rzucające się w oczy na tym zdjęciu. Królowa polskiej estrady ma ciekawy gust w doborze fartuchów.Fanom Maryli Rodowicz jej "kreacja" bardzo przypadła do gustu. "Pani Marylo, Pani to jest wiecznie młoda", "Gratuluję dystansu do siebie", "Ten fartuszek to złoto" – chwalili piosenkarkę.Przypomnijmy, że Maryla Rodowicz już nie raz zaskoczyła widzów swoim strojem. Podczas koncertu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości artystka wystąpiła w kapeluszu zrobionym z plastikowych słomek. Z kolei na jednym z sylwestrów miała na sobie kostium imitujący ciało tancerki biorącej udział w karnawale w Rio.