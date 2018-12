Etna znów dała o sobie znać. Na zdjęciach widać ogrom zniszczeń po trzęsieniu ziemi na Sycylii

Trzęsienie ziemi na Sycylii wywołał wulkan Etna • Fot. Twitter.com/matteosalvinimi

tna była uśpiony przez ponad dekadę. Ponowna aktywność wulkanu doprowadziła do trzęsienia ziemi o sile 4,8 w skali Richtera. Wiele budynków na Sycylii zostało zniszczonych. Rannych zostało co najmniej dziesięć osób.Tąpnięcie nastąpiło o 3:19 w nocy. Epicentrum miało miejsce nieopodal miejscowości Viagrande u podnóża Etny. Trzęsieni wywołało ogromną panikę. W niedalekiej Katanii zatrzęsły się całe budynki. We Fleri runął jeden z pałaców. Ludzie wyszli na ulicę, na Twitterze jest mnóstwo zdjęć ze ze zniszczonymi domami.Geolodzy ustalili, że epicentrum wstrząsu miało miejsce zaledwie kilometr pod ziemią. Po poniedziałkowej erupcji Etny środowe trzęsienie było najsilniejszym z dotychczasowej serii wstrząsów. Do tej pory odnotowano ich ponad dwieście.Źródło: wp.pl