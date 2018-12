Koniec stanu wojennego na Ukrainie, ale Poroszenko ostrzega. "Sytuacja nie uległa znaczącej zmianie"

Zakończył się stan wojenny na Ukrainie, który wprowadzono na 30 dni po agresji Rosji na Morzu Azowskim. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

kraińskie władze nie podjęły próby przedłużenia trzydziestodniowego stanu wojennego, który wprowadzono 26 listopada po ataku Rosjan w Cieśninie Kerczeńskiej. W środowe popołudnie Kijów ogłosił, iż okres podwyższonej gotowości wojennej Ukrainy właśnie się skończył.– Dziś o godz. 14:00 zakończył się stan wojenny – poinformował w środę prezydent Ukrainy Petro Poroszenko . Nie oznacza to jednak, że za wschodnią granicą Polski jest już w pełni bezpiecznie. – Podjąłem decyzję, by go nie przedłużać, choć sytuacja wokół Ukrainy nie uległa znaczącej zmianie – dodał Poroszenko.Jak wspomniano, stan wojenny na Ukrainie został wprowadzony potwierdzoną przez parlament decyzją prezydenta 26 listopada. W Kijowie uznano ten krok za konieczność, gdy Rosjanie zaatakowali ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej Stan wojenny przez ostatni miesiąc nie obowiązywał jednak na obszarze całej Ukrainy. Zdecydowano się go zarządzić jedynie w obwodach, które leżą nad Morzem Azowskim, mają granicę z Rosją lub kontrolowanym przez Kreml mołdawskim regionem Naddniestrze.