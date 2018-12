"Wędrowiec" sprawdził, czy ktoś go wpuści na Wigilię. Reakcje Polaków zaskakują

Youtuber udawał zbłąkanego wędrowca, by zweryfikować wigilijną tradycję • Screen z YouTuba

outuber Bartek Karpowski przeprowadził wigilijny eksperyment, który wielu osobom chodzi po głowie. Przeszedł się po mieszkaniach i pytał domowników, czy wpuszczą go na kolację. Wszystko nagrał i przekonał się, że tradycyjny pusty talerz przy stole nie u wszystkich jest na pokaz.Przygotowując kolację wigilijną zawsze zostawiamy wolne miejsce przy stole. Jednak, gdyby przyszło co do czego, to czy wpuściliśmy do siebie nieznajomego w potrzebie? Youtuber zweryfikował to na własnej skórze. Reakcje Polaków są zaskakujące, bo wbrew pozorom - nie wszyscy mu odmówili. Znalazły się dwie osoby, który zaufały Bartkowi i zaprosiły go na wspólną wieczerzę. Youtuber nie skorzystał jednak z okazji, bo przecież pytał o to jedynie na potrzeby eksperymentu. Pusty talerz na stole to jedna z najważniejszych wigilijnych tradycji. Dawniej wolne miejsce było zostawiane dla zmarłych , obecnie pozostawiane jest dla zbłąkanego wędrowca.