Cezary Pazura pochwalił się prezentem od szwagra. "Trudno... zmienię"

o się Mikołaj nie popisał... Cezary Pazura na Instagramie opublikował zdjęcie jednego z prezentów, jakie znalazł pod choinką. Ba – zaprezentował także darczyńcę, swego szwagra. Ten zaś nie wykazał się szczególną kreatywnością.Przy świątecznym stole, z Pimpkiem na kolanach i szwagrem obok – takie zdjęcie zaprezentował na Instagramie Cezary Pazura . Na fotografii widać, jak Tomasz Zając, brat Edyty Pazury, wręcza aktorowi... szare skarpetki. "Trudno... zmienię" – komentuje Pazura."Trochę zazdroszczę", "Świata nie zmienisz, ale skarpety mógłbyś" – żartowali jedni. Inni wzięli to zupełnie serio: "Szkoda, że ludzie nie cieszą się z tego, co mają. Nie rozumiem niezadowolenia z prezentu. Jeśli chciał dostać samochód, to niech to szwagrowi powie. To prostackie okazywać taki brak szacunku".Trudno jednak sądzić, aby szwagier się gniewał. Raczej można podejrzewać, że był to z jego strony dowcip – zdjęcie z wręczania skarpetek jest ewidentnie pozowane (nota bene – szwagier Cezarego Pazury jest fotografem). "Oni raczej żartowali" – tłumaczy jeden z użytkowników Instagrama.