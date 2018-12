Ojciec ujawnił nowe fakty ws. zaginięcia 13-letniej Zuzanny z Gdańska. "Teraz jest inaczej"

Zaginiona Zuzanna Sienkiewicz. • Fot. Facebook.com/zuzia.sienkiewicz.1

Nie masz się czego obawiać. Nasz dom jest zawsze otwarty, w każdej chwili możesz do niego wrócić. Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas.

ortal Onet.pl skontaktował się z ojcem 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz z Gdańska, która zaginęła w święta. Jego słowa rzucają nowe światło na całą sprawę i akcję poszukiwawczą.– Nazywajmy sprawy po imieniu, moja córka uciekała z domu, ale zawsze w ciągu pięciu godzin udawało mi się ją namierzyć. Teraz jest inaczej. Fakt, że Zuza uciekała z domu już wcześniej wskazuje na to, że nie jest to raczej porwanie. Powiem szczerze, to trzyma mnie jeszcze przy zdrowych zmysłach – mówi portalowi Onet.pl Paweł Sienkiewicz, ojciec zaginionej 13-letniej Zuzanny.Policja nieoficjalnie mówi, że wie o wcześniejszych zniknięciach nastolatki. Nie podaje jednak szczegółów. Za to ojciec na łamach portalu zaapelował do swojej córki:Rodzina dziewczynki wyznaczyła 1000 zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu zaginionej. Przypomnijmy, że ostatni raz Zuzanna Sienkiewicz widziana była w niedzielne południe w popularnej Galerii Bałtyckiej w Gdańsku -Wrzeszczu. 13-latka ma 165 cm wzrostu, proste i długie za ramiona blond włosy. Ubrana była w zieloną kurtkę kapturem, czarną bluzę, czarne jeansy i granatowe zimowe buty.Z informacji przekazywanych mediom przez gdańską policję wynika, że funkcjonariusze skupiają się na sprawdzaniu miejsc, w których 13-letnia Zuzanna może przebywać. Takie podejście do poszukiwań nastolatki wynika zapewne z faktu, iż w przeszłości miały jej się zdarzać zniknięcia z domu.Policja apeluje, by osoby mające jakąkolwiek wiedzę o tym, co stało się z Zuzanną Sienkiewicz, niezwłocznie kontaktowały się z funkcjonariuszami z komisariatu w gdańskim Nowym Porcie pod numerem telefonu 58 52 11 722 lub zadzwoniły na numer alarmowy 112.Źródło: Onet.pl