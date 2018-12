Biskup Tadeusz Pieronek nie żyje. Duchowny miał 84 lata

Biskup miał 84 lata. • Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

ę smutną informację potwierdził już Episkopat Polski – biskup Tadeusz Pieronek nie żyje. Jeden z bardziej rozpoznawalnych hierarchów w Polsce zmarł w czwartek w wieku 84 lat."Dziś wieczorem w Krakowie zmarł bp Tadeusz Pieronek, był biskupem pomocniczym sosnowieckim (1992-1998), sekretarzem Generalnym KEP w latach 1993-1998, rektorem PAT w Krakowie w latach 1998-2004. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" – poinformował Episkopat Polski.Śmierć szanowanego biskupa już komentują politycy i i osoby życia publicznego. W ostatnim wywiadzie, jakiego udzielił naTemat, bp Pieronek mówił m.in. o potrzebie rechrystianizacji Europy . – Rechrystianizacja byłaby dobrym zjawiskiem. Bo widzimy wyraźnie, że te wszystkie wypaczenia w życiu politycznym, społecznym, a także gospodarczym tak naprawdę mają swoje źródło w tym, iż człowiek nie przestrzega podstawowych praw. Tych praw, które zapisane są w Dekalogu. Dlatego próba odrodzenia prawdziwych chrześcijańskich korzeni Europy na pewno byłaby dobra – mówił.Biskup odniósł się wówczas do zapowiedzi polskich rządzący w tej kwestii. – Jeśli ktoś chce się zabierać do tej rechrystianizacji Starego Kontynentu, sam powinien być czysty. Wątpię więc, czy taki plan powiódłby się akurat tym ludziom. Rechrystianizacja to nic innego, jak ewangelizowanie. A rządy nie są od ewangelizowania, tylko od dobrego rządzenia państwami – oceniał.Biskup Tadeusz Pieronek był zaliczany do liberalnego skrzydła Episkopatu, jak i całego polskiego Kościoła. Wielokrotnie krytykował ostre wypowiedzi hierarchów na temat in vitro, czy aborcji. Sprzeciwiał się także łączeniu Kościoła i polityki.