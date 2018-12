"Różniąc się czasem, rozumieliśmy się". Tusk wzruszająco żegna zmarłego bp. Pieronka

Przewodniczący RE pożegnał zmarłego biskupa Tadeusza Pieronka. • Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Śmierć bp. Tadeusza Pieronka poruszyła tych, którzy przez lata z nim współpracowali na różnych polach. Do grona takich osób zalicza się przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Polski Donald Tusk. Wzruszająco pożegnał on zmarłego duchownego."Smutny koniec roku - odszedł biskup Tadeusz Pieronek. Wspierał Polskę europejską szczerze i odważnie. Gościłem Go w tym roku w Brukseli, On mnie niedawno w Krakowie. Różniąc się czasem, rozumieliśmy się" – napisał Donald Tusk.Jak powszechnie wiadomo, bp Tadeusz Pieronek wielokrotnie głośno popierał polskie członkostwo w Unii Europejskiej. Hierarcha postrzegał UE jako szansę dla Polski na cywilizacyjny rozwój.Jak informowaliśmy w naTemat.pl, bp Tadeusz Pieronek zmarł w czwartek w wieku 84 lat. Jeszcze nie wiadomo, kiedy i gdzie zostanie pochowany były biskup pomocniczy w diecezji sosnowieckiej oraz były sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.