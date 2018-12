Brutalny napad na kościół w Wiedniu. Kilkanaście osób jest rannych

Trwa akcja policji. • Fot. Savvapanf Photo / Shutterstock

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o brutalnej napaści na jeden z wiedeńskich kościołów doszło w czwartek popołudniu. Jak twierdzą austriackie służby, poszkodowanych jest piętnaście osób. Nadal jednak trwa akcja policyjnych antyterrorystów.Do ataku na świątynie doszło w dzielnicy Strebersdorf w Wiedniu. Do przyklasztornego kościoła wkroczyło dwóch dwóch mężczyzn, którzy chcieli dokonać w nim rabunku. W wyniku napadu z bronią, rannych zostało od 8 do 15 osób. Wśród poszkodowanych jest pięciu miejscowych braci zakonnych. Jeden z nich został poważnie ranny.Na miejscu trwa akcja służ ratowniczych i policyjnych. Jak podaje na Twitterze austriacka policja, klasztor i kościół to duży kompleks budynków. Na miejsce wysłano oddziały specjalne policji, które już je przeszukały. Nie znaleziono w nich sprawców. Teren dookoła klasztoru pozostaje zamknięty.Źródło: heute.at