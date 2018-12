Polka skatowana we Włoszech. Sprawcą brutalnej napaści był Mołdawianin

Do tragedii doszło w mieście Caserata. • Fot. flickr.com/Maxime Bonzi CC SA 2.0

ylko dzięki córce, która rzuciła się na przejeżdżający radiowóz, udało się uratować bitą przez Mołdawianina 59-letnią Polkę. Napastnik mieszkał razem z Polkami w jednym z mieszkań na zachodzie Włoch.Do brutalnego pobicia doszło w jednym z mieszkań w Caseracie, nieopodal Neapolu. Na przejeżdżający ulicami miasteczka radiowóz rzuciła się 33-letnia kobieta. Policjantom powiedziała, że jej matka została ciężko pobita.Jak podaje regionalne wydanie dziennika "La Repubblica", drzwi do mieszkania, w którym miało dojść do pobicia, funkcjonariuszom otworzył 58-letni Mołdawianin. 3-latka stwierdziła, że to właśnie on pobił jej matkę.W mieszkaniu znaleziono ciężko pobita kobietę. 59-letnia Polka miała urazy głowy, narządów wewnętrznych oraz liczne złamania. Włoskie śledztwo wykazało, że obywatel Mołdawii mieszkał z obiema kobietami w jednym mieszkaniu. Był z związku z młodszą z nich.Awantura wywiązała się, gdy Polka odmówiła mu seksu . Mężczyzna pobił ją i wyrzucił z mieszkania. Gdy chciał ją odnaleźć, drogę zagrodziła mu jej matka. Wtedy Mołdawianin wyładował złość także na niej. Miał bić ją szklaną butelką i kluczem francuskim. Pobita Polka trafiła do szpitala, a sprawca do aresztu.źródło: "La Repubblica"