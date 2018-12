Jest happy end ws. zaginionej Zuzanny z Gdańska. 13-latka została odnaleziona

Wszystko dobrze się skończyło. • Fot. facebook.com/zuzia.sienkiewicz.1

13-letnia Zuzanna S. z Gdańska odnalazła się cała i zdrowa. Policjanci znaleźli ją w dzielnicy Osowa. Teraz funkcjonariusze sprawdzają jeszcze, co przez cały ten czas działo się z dziewczynką."13-latka cała i zdrowa odnalazła się dziś wieczorem w rejonie dzielnicy Gdańsk-Osowa. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, policjanci sprawdzają gdzie nastolatka przebywała w ciągu ostatnich dni oraz czy nie doszło do przestępstwa na jej szkodę" – poinformowała media asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.Przypomnijmy, poszukiwania dziewczynki trwały przez całe święta Bożego Narodzenia. 13-latka ostatni raz była widziana 23 grudnia w okolicach Galerii Bałtyckiej. Od tego czasu działania pomorskich służb były bardzo intensywne.Jak przyznał ojciec nastolatki, zdarzało się jej już uciekać z domu. – Moja córka uciekała z domu , ale zawsze w ciągu kilku pięciu godzin udawało mi się ją namierzyć. Teraz jest inaczej. To taki nastoletni bunt, ale również kwestia towarzystwa, w które wpadła moja córka – mówił w rozmowie z portalem Onet.pl.Po przesłuchaniu, które ma na celu ustalenie powodu, dla którego uciekła z domu, dziewczynka wróci do domu.źródło: Gazeta.pl