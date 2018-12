Na liście muzycznych przebojów nie skończył. Oto książki i filmy, które w tym roku zachwyciły Obamę

Były prezydent USA lubił dzielić się swoimi kulturalnymi odkryciami • Fot. Facebook / Barack Obama

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie samą muzyką Barack Obama żyje. Były prezydent USA podzielił się również na Facebooku swoimi ulubionymi filmami i książkami, które obejrzał i przeczytał w mijającym roku. Ulubiona książka mogła być jednak tylko jedna.Podsumowując swoje kulturalne odkrycia w 2018 roku, Barack Obama nie skupił się tylko na muzyce . Były prezydent Stanów Zjednoczonych podzielił się na Facebooku również tym, co czytał i co oglądał na dużym (lub małym) ekranie.Na liście Obamy, która zebrała już blisko 100 tysięcy reakcji użytkowników Facebooka, znalazły się tytuły, które "prowokowały do myślenia i inspirowały" lub które poprzednik Donalda Trumpa "po prostu kochał".Co czytał Obama w 2018 roku? Na pierwszym miejscu nie mogło oczywiście zabraknąć "Becoming" – bestsellerowej autobiografii jego żony Michelle Obamy, która w najnowszym sondażu Gallupa została uznana za najbardziej podziwianą przez Amerykanów kobietę. "Oczywiście to moja ulubiona!" – napisał Obama o książce, która w Polsce ukaże się na początku tego roku.Oprócz "Becoming" na książkowej liście Obamy znalazły się również takie pozycje, jak: "Widzi mi się" Zadie Smith i "Amerykaana" Chimamandy Ngozi Adichie oraz książki niewydane jeszcze w języku polskim, jak: "An American Marriage" Tayari Jones, "Long Walk to Freedom" Nelsona Mandeli, "Why Liberalism Failed" Patricka Deneena, "Florida" Lauren Groff czy "The World as It Is" Bena Rhodesa o Białym Domu za administracji demokraty.Z kolei na liście filmów znalazły się pozycje, które oglądać mogli również polscy widzowie. Wśród nich są: "Czarna pantera", "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman", "Śmierć Stalina", "Roma", czy "Anihilacja"..Wśród faworytów Obamy są również docenione za granicą filmy, które w Polsce czekają jeszcze na premierę, jak: "If Beale Street Could Talk" czy "Zatrzyj ślady".