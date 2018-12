Oto muzyczne hity 2018 roku według... Baracka Obamy. Były prezydent USA dzieli się rekomendacjami

Barack Obama udostępnił na Facebooku playlistę swoich ulubionych piosenek, których słuchał w mijającym roku. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

oniec grudnia to zwyczajowo czas podsumowań. I nawet były prezydent USA Barack Obama postanowił podzielić się listą utworów, które najbardziej przypadły mu do gustu w zmierzającym do końca 2018 roku. Na czele listy przebojów Obamy jest kawałek, który wspólnie nagrali Beyonce i Jay-Z."Apes**t" zespołu The Carters, "Bad Bad News" Leona Bridges'a, czy "Could’ve Been" H.E.R. – to były ulubione piosenki Baracka Obamy w 2018 roku.Takie rekomendacje Barack Obama to nic nowego, dzielił się ulubioną muzyką jeszcze wówczas, gdy mieszkał w Białym Domu. Wówczas czynił to jednak na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz Obama pokusił się o przygotowanie całej playlisty.Lista obejmuje 25 pojedynczych utworów i album Nancy Wilson, jednej z najlepszych zdaniem Obamy jazzowych wokalistek.Barack listę ulubionych utworów zamieścił na swoim Facebooku. Jeśli ktoś nie podziela gustu muzycznego byłego prezydenta USA, może sprawdzić jeszcze dwie inne listy. Na jednej znajdują się jego ulubione książki, a na drugiej filmy, które w mijającym roku spodobały się byłemu prezydentowi.