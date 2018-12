W tym przedszkolu święta były naprawdę huczne. Z fajerwerkami coś poszło mocno nie tak

Wystrzał fajerwerków w przedszkolu przeraził dzieci i rodziców. • Fot. Screenshot z YouTube / Dazdra Nagon

M

iało być radośnie i zabawnie, wyszło przerażająco. W kazachskim przedszkolu doszło do wybuchu fajerwerków podczas noworocznego przedstawienia. Hałas był ogłuszający, a ludzie w panice uciekali.Po takim traumatycznym pokazie fajerwerków chyba żaden Sylwester nie będzie dla nich niewinny i radosny. Na opublikowanym w internecie nagraniu widzimy grupę przebranych za Świętego Mikołaja małych dzieci, które występują przed rodzicami na noworocznym przedstawieniu. Nagle dochodzi jednak do niespodziewanego wybuchu fajerwerków.Słychać niewiarygodny huk, przypominający serię z karabinu maszynowego. Ogłuszającemu hałasowi towarzyszy dym i oślepiające błyski, które wywołują panikę nawet wśród siedzących na widowni dorosłych. Niektórzy ludzie krzyczą, inni zatykają uszy rękami, jeszcze inni usiłują uciec. – To brzmiało jak strzelanina lub atak terrorystyczny w przedszkolu – mówił jeden ze świadków, do których dotarł brytyjski "The Sun".Jak twierdzi gazeta, całe zdarzenie było najprawdopodobniej skutkiem błędu. Planowano bowiem bezpieczny pokaz fajerwerków, które można puszczać w budynku. Jednak niechcący zakupiono złe race, co poskutkowało szokującym pokazem pirotechnicznym. Według mediów, nikt nie został ranny.Źródło: "The Sun"