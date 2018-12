Nie żyje znana prezenterka pogody w TVP. Dymecka miała zaledwie 51 lat

Agnieszka Dymecka miała 51 lat. Od 1991 do 2006 roku prezentowała pogodę w TVP 2. Później została szefową redakcji Pogody TVP. • Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

gnieszka Dymecka zmarła po długiej chorobie. Wieloletnia prezenterka pogody miała 51 lat. Ostatnio pracowała jako szefowa redakcji Pogody TVP."Odeszła po długiej i ciężkiej chorobie. Tak wielu wiele Tobie zawdzięcza!" – czytamy na Twitterze Poranek Info TVP, gdzie w piątek wieczorem poinformowano o śmierci Agnieszki Dymeckiej.Dymecka przez 15 lat prezentowała pogodę w TVP 2, tuż po "Panoramie" (od 1991 do 2006 roku). Później została szefową redakcji Pogody TVP W mediach społecznościowych Agnieszkę Dymecką pożegnali jej współpracownicy. "Potrafiła wstać o 5:30, by słuchać tego,co i jak mówimy na antenie! Wymagała ale często usprawiedliwiała! Gdy przyszła choroba, nie chciała być w centrum..,ale doceniała każdy przejaw dobra i troski" – napisała na Instagramie pogodynka TVP Marzena Kawa."Smutno kończy się rok. To była znakomita koleżanka" – dodał na Twitterze Sławomir Matczak, były współpracownik TVP2.