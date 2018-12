TVP Info przesadziło z kłamstwem o cenach prądu. Zirytowali nawet ludzi prawicy

"Paskowy" TVP Info był dziś w szczytowej formie. Obarczył winą za podwyżki cen prądu rząd PO/PSL. • Fot. Screen / TVP Info

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

idzowie TVP Info dowiedzieli się w piątek z paska informacyjnego, że posłowie PiS... "blokują wzrost cen prądu spowodowany decyzjami rządu PO-PSL". Taki pokaz kłamstwa i hipokryzji oburzył nawet przedstawicieli prawej strony.W Sejmie toczy się debata nad obniżeniem akcyzy na prąd. Ma to być sposób na uniknięcie podwyżki cen energii, którą rząd PiS chciał zaserwować Polakom w 2019 roku. Tymczasem w TVP Info winą za całe zamieszanie obarczono aktualną opozycję. Na pasku pojawił się napis, że "PiS blokuje wzrost cen prądu spowodowany decyzjami rządu PO-PSL"."Szkoda, że przeciwnicy związku frazeologicznego 'goebbelsowska propaganda' nie znaleźli dotychczas bardziej adekwatnego określenia na ten potok kłamstw, jaki wylewa z siebie ta władza i jej media" – napisał na Twitterze Przemysław Szubartowicz To, że dziennikarz, który zrezygnował z pracy w Polskim Radiu w czasach "dobrej zmiany" napisał o kłamstwie "paskowego" TVP jeszcze tak bardzo nie dziwi, jak wpis... Łukasza Warzechy , którego wszak trudno posądzać o sympatię dla Platformy Obywatelskiej. Prawicowy publicysta stwierdził, że "ten pasek to najzwyklejsze kłamstwo. W dodatku ordynarnie bezczelne".