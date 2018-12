Niemiecki dziennik ostrzega: "Nie ma gwarancji, że Trump nie wycofa wojsk z Polski po rozmowie z Putinem"

Zdawanie się na Donalda Trumpa od początku nie było dobrym pomysłem. • Fot. actionsports / 123RF

edno, co na pewno można powiedzieć o Donaldzie Trumpie to, że jest nieprzewidywalny. I właśnie na to uwagę zwraca komentatorka "Der Spiegel" Christiane Hoffmann, która poruszyła temat obecności wojsk amerykańskich w Europie. A także w Polsce."Nie ma żadnej gwarancji, że chimeryczny prezydent nie podejmie nagle decyzji o wycofaniu swoich żołnierzy z Polski. Być może nastąpi to po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, który zapewni go, że nie musi się troszczyć o Polskę – tak jak po rozmowie z prezydentem Turcji Trump wydał rozkaz wycofania wojska z Syrii" – pisze autorka komentarza.Hoffmann określiła gwarancję bezpieczeństwa NATO, gdzie USA wiodą prym "mglistą nadzieją", a po wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii, Donald Trump pokazał, że USA "przestały być solidnym partnerem".Dziennikarka skrytykowała także niemiecki rząd za bezczynność jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa państwa i reagowanie na posuniecie prezydenta Stanów Zjednoczonych. – "Bezpieczeństwo Niemiec i Europy uległo dramatycznemu pogorszeniu, a my przyglądamy się temu z zastanawiającą beztroską" – pisze Hoffmann.źródło: spiegiel.de