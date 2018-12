Tomasz Karolak rozstał się z Magdą Dziun. "Zapomniał mnie uprzedzić, że jego dwunastoletni romans trwa"

Magda Dziun wyznała, że rozstała się z Tomaszem Karolakiem z powodu Violi Kołakowskiej • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

o koniec relacji Tomasza Karolaka z Magdą Dziun. Modelka wyznała na Instagramie, że rozstała się z aktorem z powodu jego... trwającego 12 lat romansu. Nie jest tajemnicą, że chodzi o relację z Violą Kołakowską. Tomasz Karolak chyba nie ma szczęścia w miłości. O rozstaniu z aktorem poinformowała właśnie piosenkarka i modelka Magdalena Dziun (naprawdę Magda Malicka). Fani są zaskoczeni – nikt tej rozłąki się nie spodziewał.O zerwaniu z 47-letnim aktorem 39-latka – która wcześniej związana była z raperem Tede – napisała na Instagramie . Jak wyznała, jej "związek z Tomaszem K. szybciej się skończył, niż się zaczął".Dziun napisała również przyczynę rozstania. Jak powiedziała, Karolak "zapomniał ją uprzedzić, że jego dwunastoletni romans trwa". "Zabrałam więc swoje zabawki i opuściłam jego piaskownicę" – dodała. I sprecyzowała, że "piaskownicę opuściła 18 grudnia".Mimo że Dziun nie napisała nic więcej, media nie mają wątpliwości, że "dwunastoletni romans" to relacja Karolaka z aktorką Violą Kołakowską Relacja Karolaka i Kołakowskiej jest burzliwa i bardzo medialna. Aktorzy, którzy poznali się w 2006 roku, a to pojawiają się razem na ściankach, a to publicznie mówką o rozstaniu, a to do siebie wracają. Para ma dwoje dzieci: 11-letnią Lenę i 5-letniego Leona.