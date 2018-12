"Ktoś będzie czyhać, by odebrać mu pozycję". Przepowiedziała chorobę Kaczyńskiego, co wróży politykom dziś?

Tarocistka Anna Kempisty przepowiada, co czeka polityków w 2019 roku. • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

różka Anna Kempisty ma za sobą kilka politycznych przepowiedni, które można uznać, że się sprawdziły. W ostatnich latach z kart wyczytała dla "Faktu" m.in. upadek Ryszarda Petru i chorobę Jarosława Kaczyńskiego. Również tym razem tabloid zapytał ją o przyszłość polityków w 2019 roku, zarówno tych z obozu władzy, jak i opozycji. Co Anna Kempisty zobaczyła teraz?Można się z tych przepowiedni śmiać i patrzeć z przymrużeniem oka, ale wielu czyta je z ciekawością. Tym bardziej, jeśli potem okazuje się, że część faktycznie się sprawdza. W każdym razie już któryś rok z rzędu wróżka Anna Kempisty dzieli się z czytelnikami Faktu swoimi politycznymi przepowiedniami na Nowy Rok. Również na 2019.Co tym razem zobaczyła w kartach?U Jarosława Kaczyńskiego problemy zdrowotne i skandal, który "ujawni się dość nagle". "To będzie duże zdziwienie nie tylko dla niego. Poza tym widać jego dużą aktywność w polityce. (...) Ktoś będzie czyhać, by odebrać Kaczyńskiemu pozycję. Ale on ją utrzyma" – czytamy. W przypadku Donalda Tuska przewiduje rozczarowanie i brak wystarczającej siły przebicia, by robić karierę za granicą. "W ciągu dziewięciu tygodni może spotkać go spore rozczarowanie, ktoś będzie chciał mu dokuczyć i rozliczyć. Ostatecznie rozliczony nie zostanie. Sprawy finansowe nie będą szły, tak jak by na to liczył Tusk" – przewiduje.Beata Szydło ma być zniechęcona i może chcieć się wycofać z powodu braku sukcesów. Wróżka przewiduje sukces na innym polu, również finansowy. "Do tego dochodzi "atak” na jej osobę, który przyśpieszy decyzję o wycofaniu się z polityki. Beata Szydło będzie chciała odpocząć. Będzie miała nowy pomysł na siebie" – czytamy.Jeszcze jeszcze Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Dla prezydenta wróżka przewiduje trudności na początku roku. "Fala popularności i wsparcia zacznie się zmniejszać, a nagła antypatia osoby, która go do tej pory wspierała będzie dla niego zaskoczeniem" – uważa. Przewiduje dla niego coś nowego, co ma być dla Andrzeja Dudy strzałem w dziesiątkę i z czego ma być również zadowolona jego żona.Premierowi też ma nie być łatwo, wróżka widzi, że już na początku roku los zaskoczy go czymś negatywnym, a potem wręcz pisze, że zacznie popadać w niełaskę. "Los sprawi, że Morawiecki nie będzie pożądany na swoim miejscu. On sam poczuje, że należy szukać dla siebie nowych rozwiązań. Może być mieć jednak problem ze znalezieniem odpowiedniego dla siebie zajęcia" – czytamy.Doskonale za to ma radzić sobie Grzegorz Schetyna. A za rok warto sprawdzić, co się spełniło.źródło: Fakt24.pl