Miłość w Zakopanem i Chorzowie. Telewizja zapewnia Sławomirowi helikopter, by mógł zagrać na dwóch imprezach

Sławomir zagra na dwóch wielkich sylwestrowych imprezach. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

S

zefowie niektórych telewizji zrobią wszystko, by Sławomir mógł zagrać na ich sylwestrowych imprezach. Polsat zapewni gwieździe disco polo helikopter, by ten o czasie znalazł się na Sylwestrze organizowanym przez stację na Stadionie Śląskim w Chorzowie.Ewa Lankiewicz z biura prasowego Polsatu poinformowała, że Sławomir zostanie przetransportowany z Zakopanego do Chorzowa "powietrzną taksówką", czyli helikopterem. Na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych zostały przygotowane alternatywne środki transportu.Sylwester Marzeń z Dwójką w stolicy polskich Tatr nie mógłby obyć się bez autora hitu "Miłość w Zakopanem". Sławomir wystąpi na Równi Krupowej obok takich artystów jak Alvaro Soler, Margaret, Sylwia Grzeszczak czy Paweł i Łukasz Golcowie.Po Sylwestrze z Dwójką w roku 2017 Sławomir został okrzyknięty królem Zakopanego. Fenomen disco polo strącił wówczas z piedestału Zenka Martyniuka.– Myślę, że Sławomir jest "pupilkiem" paru milionów Polaków. Każdej telewizji zależało i zależy na występie Sławomira, wybieramy z menedżerem te najbardziej intratne. A w Sylwestra miałem najbliżej do domu właśnie z Zakopanego. I powiedzmy sobie szczerze – gdzie najlepiej zabrzmiałby ta piosenka, jak nie tam? – mówił Sławomir w wywiadzie dla naTemat źródło: Gazeta Wyborcza