"Pomyśleć, że zaraz mój skarb kończy 6 miesięcy". Marina Łuczenko tym zdjęciem podsumowała 2018 rok

Marina Łucznko-Szczęsna w 2018 roku została mamą. Na Instagramie chwali się zdjęciem w siódmym miesiącu ciąży.

arina Łuczenko-Szczęsna na Instagramie opublikowała zdjęcie podsumowujące 2018 rok. Na fotografii widzimy piosenkarkę w zaawansowanej ciąży."Wspominamy najpiękniejsze momenty 2018? To jeden z nich. Na zdjęciu z Liamem kończę 7 miesiąc i pomyśleć, że zaraz mój skarb kończy 6 miesięcy... kiedy to się stało?" – napisała na Instagramie Marina Łuczenko-Szczęsna. Do posta dołączyła zdjęcie sprzed kilku miesięcy. Na fotografii widzimy, jak stoi na tle jeziora w zaawansowanej ciąży.Marina Łuczenko-Szczęsna w lipcu po raz pierwszy została mamą. Wspólnie z mężem – piłkarzem Wojciechem Szczęsnym – informację o ciąży długo trzymali w tajemnicy.Marina Łuczenko-Szczęsna jest piosenkarką. "Nie chcę żyć w cieniu, nie mam tego w swoim menu"– śpiewała w jednym ze swoich, nie tak znowu licznych, utworów. Co jak co, ale akurat wyjście z cienia udało się jej znakomicie.Na łamach Bliss.natemat.pl Helena Łygas pisała o niej tak: "Z maturzystki, która w 2008 roku pojawiła się, nie do końca wiadomo skąd, w "Tańcu z gwiazdami", poprzez rólkę w serialu „39 i pół” i niezbyt ciepło przyjętą debiutancką płytę, aż po małżeństwo z jednym z najlepiej zarabiających polskich piłkarzy – Wojciechem Szczęsnym. Tak w ogromnym skrócie wyglądają poczynania Mariny w polskim show biznesie.