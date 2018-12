Nie ma rekordowego, szóstego zwycięstwa Stocha. Wszyscy Polacy poza podium

Niemcy, Oberstdorf – Kamil Stoch podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. • Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iemal do ostatniej chwili liczyliśmy, że choć jeden z Polaków zmieści się w Obersdorfie na podium. Nie udało się – najlepszy z polskich skoczków Dawid Kubacki zajął piąte miejsce. Zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi.Ryoyu Kobayashi oddał drugi skok na odległość jedynie 126,5 metra. Ale to wystarczyło Japończykowi, aby wygrać pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni.W pierwszej dziesiątce zmieściło się trzech Polaków. I wszyscy mają sporą stratę do lidera. Dawid Kubacki zajął 5. miejsce, Piotr Żyła 6., a Kamil Stoch 8.Zmagania na skoczni w Oberstdorfie rozpoczęły rywalizację w 67. Turnieju Czterech Skoczni. Od początku mówiło się, że w gronie faworytów są dwaj Polacy, którzy znajdujący się w czołowej trójce PŚ – Piotr Żyła i Kamil Stoch.Obrońca Kryształowej Kuli miał szanse przejść do historii jako pierwszy zawodnik, który wygra szósty konkurs tej imprezy z rzędu, ale to się nie udało.Kolejny konkurs już w Nowy Rok. 1 stycznia zawodnicy będą rywalizować w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w austriackim Innsbrucku, a 6 stycznia w Bischofschofen również w Austrii.