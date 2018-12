Córka Gessler opublikowała nagie zdjęcie. Matka zobaczyła i skomentowała

Córka Magdy Gessler opublikowała w sieci swoje odważne zdjęcie. • Fot. Instagram / Lara Gessler

Bartosz Świderski

zieci celebrytów często żyją w ich cieniu. Bywa jednak, że także im udaje się z tego cienia wyjść i zabłysnąć. Tak jak Lara Gessler – ta zabłysnęła właśnie nagimi plecami (i nie tylko nimi) na zdjęciu, które zamieściła w sieci. Internauci chwalą za odwagę i figurę. Do dyskusji nad fotografią wywołano mamę, Magdę Gessler. Znana restauratorka zabrała zatem głos w sprawie wdzięków córki.Zima za oknem, a w sieci w ostatnim czasie aż się robi gorąco od golizny. Najpierw Anna Mucha pokazała walory swojej tylnej części ciała, a później jeszcze odkryła co nieco z przodu. W ślad za aktorką poszła teraz córka Magdy Gessler.Zdjęcie, które Lara Gessler opublikowała na Instagramie, pokazuje córkę pierwszej restauratorki Rzeczpospolitej stojącej na balkonie apartamentu hotelowego z widokiem na zatokę. Z podpisu wynika, że fotografię wykonano na Sycylii. O tym, że to córka Magdy Gessler, świadczy charakterystyczny tatuaż na plecach.Internauci nie kryją podziwu dla odwagi Lary Gessler, którą chwalą za świetną figurę. Ktoś zauważył, że pewnie zdjęcie w końcu zobaczy mama. Co ciekawe, dość szybko to skomentowała osobiście Magda Gessler, która odpisała internaucie, że "mama widzi i podziwia".