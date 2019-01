Top Wszech Czasów XXI wieku. Najlepsze utwory, na które słuchacze Trójki nie zagłosują

Redakcja naTemat razem z dziennikarzami radiowymi i prasowymi przygotowała listę najlepszych (do tej pory) piosenek XXI wieku • Screeny z YouTube / Materiały prasowe

Hirek Wrona Dziennikarz radiowy i telewizyjny, DJ, producent

1. "The White Stripes" - Seven Nation Army

2. "Izzo (H.O.V.A.)" - Jay-Z

3. "Someone Great" - LCD Soundsystem

4. "Family Affair" - Mary J. Blige

5. "The Seed 2.0" - The Roots

6. "Clint Eastwood" - Gorillaz

7. "Rappcats Part 3" - Quasimoto

8. "MGMT" - Kids

9. "Jesus Walks" - Kanye West

10. "The Horror" - RJD2

Bartek Chaciński Dziennikarz i publicysta

1. "Seven Nation Army" - The White Stripes

2. "Get Lucky" - Daft Punk

3. "Through the Wire" - Kanye West

4. "Pyramid Song" - Radiohead

5. "Hurt" - Johnny Cash

6. "Since I Left You" - The Avalanches

7. "Clint Eastwood" - Gorillaz

8. "Hey Ya!" - Outkast

9. "Miej wątpliwość" - Łona i Webber

10. "Can't Get You Out of My Head" - Kylie Minogue

Gabi Drzewiecka Dziennikarka radiowa i telewizyjna

1. "You’ve Got The Love" - Florence and the Machine

2. "Crazy in Love" - Beyonce & Jay Z

3. "Sex on fire" - Kings of Leon

4. "My Propeller" - Arctic Monkeys

5. "Somebody That I Used To know" - Gotye

6. "Lose Yourself"- Eminem

7. "Like I Love You" - Justin Timberlake

8. "Get Down" - Nas

9. "More than a Woman" - Aaliyah

10. "Back to Black" - Amy Winehouse



Czesław Mozil Muzyk

1. "Uśmiech się" - Pogodno

2. "I am better (feat. Lamb)" - Missy Elliot

3. "New Slaves" - Kayne West

4. "Baptism" - Crystal Castles

5. "Put Your Money on me" - Arcade Fire

6. "The Glorius Land" - Pj Harvey

7. "Kontrol po kontinentet" - Kajzers Orchestra

8. "Let my shoes lead me forward" - Jenny Wilson

9. "Śpiwa Kowalikowej" - Tęgie Chłopy

10. "Keep Your Name" - Dirty Projectors



Jędrzej Słodkowski Dziennikarz kulturalny

1. "Paper Planes" - M.I.A.

2. "Dancing Shoes (Kamp! Remix)" - Brodka

3. "Pyramid Song" - Radiohead

4. "Trwamy" - Piernikowski

5. "Blockbuster Night Part 1" - Run The Jewels

6. "Spokój" - Super Girl & Romantic Boys

7. "Dzisiaj jeszcze tańczę" - Wczasy

8. "Kochana Polsko" - O.S.T.R.

9. "Bound 2" - Kanye West

10. "We Found Love ft. Calvin Harris" - Rihanna

Kamil Rakosza Dziennikarz

1. "Where is the Love?" - The Black Eyed Peas

2. "Reckoner" - Radiohead

3. "Seven Nation Army" - The White Stripes

4. "Someday" - The Strokes

5. "Until the Quiet Comes" - Flying Lotus

6. "The View From The Afternoon" - Arctic Monkeys

7. "W branży" - Pezet

8. "King Kunta" - Kendrick Lamar

9. "Clint Eastwood" - Gorillaz

10. "Tranquilized" - The Killers feat. Lou Reed



Rafał Madajczak Dziennikarz

1. "Hung Up" - Madonna

2. "Ukryty w mieście krzyk" - Pezet

3. "Pyramid Song" - Radiohead

4. "Happy" - Pharell Williams

5. "The Scientist" - Coldplay

6. "Cudzoziemka w kraju kobiet" - Hey

7. "Tighten Up" - The Black Keys

8. "Go With The Flow" - Queens of The Stone Age

9. "Do I Wanna Know" - Arctic Monkeys

10. "Rolling Into Deep" - Adele

Bartosz Godziński Dziennikarz

1. "Mr. Brightside" - The Killers

2. "Parabola" - Tool

3. "Maria (I Like It Loud)" - Scooter

4. "Sæglópur" - Sigur Rós

5. "Chop Suey!" - System of a Down

6. "Crimewave" - Crystal Castles

7. "By the Way" - Red Hot Chili Peppers

8. "We Found Love ft. Calvin Harris" - Rihanna

9. "The Less I Know The Better" - Tame Impala

10. "Hopeless Wanderer" - Mumford & Sons

"Top Wszech Czasów" to kultowa audycja Trójki, która jest niestety mocno oderwana od rzeczywistości. Można odnieść wrażenie, że dobra muzyka skończyła się w ubiegłym wieku. Słuchacze Trójki chyba nie zdają sobie sprawy, jak bardzo się mylą. Poprosiliśmy dziennikarzy muzycznych o wytypowanie swojego Top 10 z piosenkami wydanymi w obecnym stuleciu.Audycja zapoczątkowana przez Marka Niedźwieckiego ma zawsze dość przewidywalny wynik . Każdego roku toczy się batalia o pierwsze miejsce pomiędzy "Bohemian Rhapsody" Queen a "Brothers in Arms" Dire Straits. Na podium często gości też "Stairway to Heaven" Led Zeppelin.Słuchacze Trójki wytworzyli swoistą subkulturę skupioną na brytyjskiej muzyce rockowej, a najnowszą pozycją w czołówce plebiscytu jest "Again" zespołu Archive - pochodzi z 2001 roku. Z czystej sympatii i na przekór radiowej liście przygotowaliśmy zestawienie utworów powstałych w XXI wieku. Nasi rozmówcy stanęli przed nie lada wyzwaniem - poprosiliśmy ich też o komentarz do swoich "topów".– Wszystko w utworze The White Stripes jest absolutnie doskonałe: melodia inspirowana 5. Symfonią Antona Brucknera, produkcja, użycie w sposób szczególny efektu gitarowego, niesamowity groove i sugestywny tekst – wyjaśnia wybór pierwszego miejsca Hieronim "Hirek" Wrona, znany z anteny radiowej Trójki i "Teleexpressu".– Piosenka obsypana nagrodami i uznana za jeden z najwspanialszych gitarowych utworów wszech czasów. Dla mnie pokazuje oblicze większości muzyków XXI wieku: nowatorstwo z czułym zaglądaniem do starych brzmień granych na starych instrumentach. Oprócz bycia hymnem pokolenia, utwór (a właściwie główny temat z niego) stał się najpopularniejszym motywem na piłkarskich stadionach – dodaje mój rozmówca.– "Top Wszech Czasów" ma dość dużo do nadrobienia, więc zbierając tę dziesiątkę kierowałem się tym, żeby jego słuchacze mieli szanse znieść całą tę proponowaną rewolucję. Wymaga to jednak nadrobienia kilku rzeczy – tłumaczy Bartek Chaciński, kierownik działu kulturalnego tygodnika "Polityka". Zwraca uwagę na kilka rzeczy:- Muzyka nie skończyła się wraz ze śmiercią Kurta Cobaina;- Radiohead nie skończyli się na "Creep";- Sporo dzisiejszej muzyki tworzy się bez gitar;- Wiele z najlepszych nagrań tworzy się za pomocą komputerów;- Archive nie jest najważniejszym zespołem XXI wieku;- Nawet w muzyce rockowej powstały przeboje, które publiczność (nawet ta stadionowa, sportowa) rozpoznaje lepiej niż "Brothers in Arms";- "Hey Ya!" Outkastu świat prawdopodobnie zna dziś lepiej niż "Hey You" Pink Floyd, więc to tylko kilka przykładów.Dlaczego "You've Got the Love" Florence? – Zdecydowałam się umieścić ten numer na pierwszym miejscu mojego zestawienia za niesamowitą magię, zgrabne połączenie gatunków i ujmujący wokal. Jest to utwór na tyle uniwersalny, że porywa słuchacza niezależnie od jego nastroju – zapewnia dziennikarka Chillizet.– Niezmiennie wracam do kawałka "Uśmiech się", ale każdy utwór na liście jest dla mnie bardzo osobisty i tylko takie chciałem na niej umieścić. W przeciwnym razie zacząłbym traktować muzykę instrumentalnie, matematycznie, chłodno ją kalkulując, a tego wolałbym uniknąć. Wtedy na tej liście znalazłyby się inne utwory – podkreśla wielokrotnie nagradzany piosenkarz i aktor głosowy Czesław Mozil.– Pogodno i ich "Uśmiech Się" to piosenka, która pomogła mi wrócić do Polski, pomogła mi poznać tę część sceny muzycznej, której nie znałem, a którą chciałem poznać. Dzięki Ani Brachaczek, którą poznałem 12 lat temu, piosenki takich grup jak Pogodno, Biff, Hey, u którego potem wystąpiłem gościnnie na koncercie "MTV Unpluged", stały się bliskie chłopakowi wychowanemu w Danii. Przeżywałem ten czas bardzo intensywnie i piosenka "Uśmiech Się" jak i zespół Pogodno zostaną ze mną do końca życia.– Wybrałem dziesiątkę świetnych kompozycji, które w sposób wręcz demonstracyjny nie miałyby szans wejść do Topu Wszech Czasów pewnie nawet w XXII w. – mówi we wstępie szef działu kultura "Gazety Wyborczej". – Numer jeden, choć nie jest to może ulubiona pozycja w zestawie i nawet nie jest to moja ulubiona piosenka M.I.A., jakoś łączy kryteria mojego doboru – wyjaśnia Jędrzej Słodkowski.– Jest to utwór artystki działającej naraz w trzech mocarnych prądach muzyki XXI w. - hip-hopie (patrz Kanye West), muzyce klubowej/tanecznej (patrz Rihanna z Calvinem Harrisem, Super Girl & Romantic Boys, którzy nauczyli tańczyć cały polski underground, a nawet Radiohead, którzy wyrwali się z rockowego domu niewoli, nagrywając na przełomie wieków "Idioteque" i "Amnesiac") i tzw. world music w jej najróżniejszych wymiarach. Do tego "Paper Planes" jest sam w sobie jest świetnym przykładem kultury remiksu, w której jesteśmy po uszy zanurzeni (patrz Brodka/Kamp!), bo przecież podkład oparty jest na samplu ze starej piosenki The Clash.Publikujemy jeszcze trzy listy stworzone przez dziennikarzy redakcji naTemat.Wisienką na torcie jest playlista z niemal wymienionymi powyżej utworami. Niestety kilku z nich nie ma w bazie Spotify. Pozostaje zatem YouTube (" More Than A Woman ", " Parabola ").Jakie jeszcze utwory powinny się znaleźć w rankingu XXI wieku? Podzielcie się nimi w komentarzach.