Zaskakujące dymisje w Watykanie. "Ojciec Święty powinien móc zebrać nowy zespół"

Zaskakujące dymisje w Watykanie. Odchodzi m.in. rzecznik papieża Franciszka. • Fot. Twitter.com / Greg Burke

statni dzień roku 2018 przynosi istotne zmiany kadrowe w Stolicy Apostolskiej. Swoje dymisje ogłosili rzecznik Watykanu Greg Burke oraz jego zastępczyni Paloma Garcia Ovejero. Papież Franciszek przyjął ich rezygnacje.Rzecznik Watykanu Greg Burke o dymisji swojej oraz o rezygnacji zastępczyni poinformował na Twitterze. Przyznał, że 31 grudnia to ich ostatni dzień pracy w Watykanie.O konkretnych powodach dymisji mowy nie ma. W innym wpisie Burke wyjaśnił tylko tyle: "New Year, New Adventures".Portal Catholic News Agency przypomina, że w ostatnim czasie doszło do istotnych zmian kadrowych w Dykasterii ds. Komunikacji w Watykanie. Trafili do niej m.in. Paolo Ruffini oraz znany watykański dziennikarz Andrea Tornielli.Greg Burke był rzecznikiem Watykanu od 1 sierpnia 2016 roku. Zastąpił na tym stanowisku ks. Federico Lombardiego, który rzecznikiem Stolicy Apostolskiej był przez 10 lat.