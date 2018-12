Małgorzata Rozenek wita Nowy Rok jako Indianka. Przypomina nieco... tatuaż swojego męża

Małgorzata Rozenek-Majdan wita Nowy Rok jako Indianka. • Fot. Instagram / m_rozenek

Bartosz Świderski

adek i Małgorzata Majdanowie spędzają okres świąteczno-noworoczny na tajlandzkiej wyspie Phuket. Gwiazda TVN pokazała się tam w bardzo oryginalnej kreacji. Czy to nawiązanie do słynnego tatuażu jej męża?Niektórym celebrytom zależy na tym, by przywitać Nowy Rok w jak najbardziej oryginalnym stylu. Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na piękny indiański pióropusz. "Indiańskie powitanie Nowego Roku. Ja już wiem, co się wydarzy w 2019. Szykujecie się do Sylwestra?" – spytała na Instagramie.Niektórzy internauci zarzucają Rozenek profanację indiańskiego symbolu, gdzie indziej przebijają się porównania jej noworocznej stylówki do tatuażu Radka. Byłym reprezentant Polski na lewym ramieniu ma wytatuowanego indiańskiego wodza.