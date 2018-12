Prosty patent na muzyczne show o północy w Sylwestra. Zdradził go sam Phil Collins

Phil Collins zdradził idealny patent na piosenkę na północ w Sylwestra. • Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta

eśli zastanawiacie się, przy jakiej muzyce najlepiej przejść ze starego 2018 w nowy 2019 rok, musicie sprawdzić ten patent. W Sylwestra sieć przypomniał sobie prostą receptę samego Phila Collinsa na idealną sylwestrową piosenkę."Jeśli 31 grudnia o godz. 23:56:40 odpalicie 'In The Air Tonight' Phila Collinsa , bębny wjadą akurat wtedy, kiedy zegar wybije północ. Zacznijcie Nowy Rok tak, jak trzeba" – napisał na Twitterze legendarny wokalista i wieloletni lider Genesis. Tym patentem Collins podzielił się już przed rokiem, ale jego tweet właśnie nabiera nowego życia.Tweeta genialnego muzyka podał dalej m.in. dziennikarz sportowy Michał Pol. A my podajemy wam link do tego wspaniałego utworu, powtarzając za mistrzem: "zacznijcie Nowy Rok, tak jak trzeba"!Albo do tego w wersji z legendarnej sceny z serialu "Miami Vice":