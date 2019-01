Kamil Durczok spędził Sylwestra ze swoją partnerką. "Słuchajcie, jak on tańczy"

Wszystko wygląda na to, że Kamil Durczok wrócił do Julii Oleś • Fot. Instagram/Kamil Durczok

amil Durczok i Julia Oleś znowu są razem. Para, która rozstała się w czerwcu, opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie. Partnerka dziennikarza nie kryła komplementów pod jego adresem.Związek Kamila Durczoka i Julii Oleś był bardzo medialny. Dlatego, kiedy w czerwcu media doniosły o rozstaniu pary , fani nie ukrywali rozczarowania.50-latek i 28-latka jednak najwyraźniej do siebie wrócili. Dowodem jest na to zdjęcie pary – pierwsze wspólne od miesięcy – które Oleś wrzuciła w Sylwestra. Dowodzi ono, że dziennikarz i jego partnerka nie tylko spędzili razem ostatnią noc w roku, ale również świetnie się bawili."Słuchajcie, JAK ON TAŃCZY...!" – napisała bowiem Oleś na Instagramie.Radość z powrotu pary do siebie wyrazili fani Oleś. "Julka, od razu widać, kiedy jesteś naprawdę szczęśliwa. Pięknie razem wyglądacie" – brzmi jeden z komentarzy. Wielu ludzi podziwiało też kobietę za jej odważny strój.