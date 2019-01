Najlepszy i najgorszy polityk 2018 roku. Walka o sympatię była bardzo wyrównana

Najlepsi i najgorsi politycy minionego roku. • Fot. Bartosz Bańka i Jan Rusek/Agencja Gazeta

P

rzełom roku to zawsze czas podsumowań i ocen tego, co wydarzyło się przez całe dwanaście miesięcy. Instytut Pollester zbadał, których polityków w minionym roku Polacy najbardziej lubili, a których najchętniej wysłaliby na emeryturę.Sondaż przeprowadzono na zlecenie "Super Expressu". Za najlepszego polityka 2018 roku respondenci uważają Mateusza Morawieckiego. A przynajmniej 21 proc. z nich.Ex aequo na najwyższym stopniu podium stanął Donald Tusk z identycznym wynikiem 21 proc. Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o najbardziej lubianych polityków minionego roku, znalazł się Robert Biedroń. Na niego wskazało 11 proc. badanych. Czwarty w zestawieniu jest Andrzej Duda z 10 proc. wynikiem.Jest jednak druga strona tego zestawienia. Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie o najbardziej nielubianych polityków. I tutaj zaskoczeń raczej nie ma. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w wielu takich sondażach już od kilku dobrych lat, znalazł się Jarosław Kaczyński. Za najgorszego polityka uważa go aż 37 proc. pytanych. Kolejną pozycję w tym zestawieniu zajął lider PO Grzegorz Schetyna z 11 procentami.źródło: se.pl