Trzaskowski zapraszał na sylwestra i... się na nim nie pojawił. To nie umknęło uwadze warszawiaków

łumy warszawiaków świętowały sylwestra na Placu Bankowym. Jednak ludziom nie umknęła nieobecność prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Nie przyszedł, mimo że sam wcześniej na sylwestrową imprezę plenerową zapraszał.Koncert Warszawa Stolica Sylwestra, który organizowała stacja TVN ( przegrała ona jednak z Sylwestrem Marzeń TVP2 ), odbył się w ostatnią noc 2018 roku na Placu Bankowym . Po raz pierwszy nie było także podczas jego pokazu fajerwerków.Tuż przed północą na scenie, na której wystąpili m.in. Edyta Górniak, Bajm i Agnieszka Chylińska, pojawiła się wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Polityczka złożyła warszawiakom życzenia i podkreślała, że stolica Polski jest "piękna, kolorowa, otwarta i silna". – Życzę nam, żeby taka pozostała – dodała.Internauci zauważyli jednak nieobecność Rafała Trzaskowskiego. Zwłaszcza, że prezydent w sylwestra opublikował na Twitterze post, w którym zapraszał warszawiaków na Plac Bankowy."A gdzie się zapodział pan prezydent Trzaskowski? To nie on powinien być o północy z warszawiakami, żeby złożyć im życzenia?", "A prezydenta to nie było bo...?" – pytali niektórzy internauci.Ratusz nie podał na razie przyczyny nieobecności nowego prezydenta na miejskiej imprezie.