Śmiałe plany Jacka Kurskiego. TVP chce przejąć Showmaxa w całej Europie

Plany są ambitne. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

VP ma chrapkę na Showmaxa. I to nie tylko na jego polską część. Mocarstwowe plany Jacka Kurskiego sięgają całej Europy. Z końcem stycznia 2019 r. Showmax wycofuje się z Polski.Takie nieoficjalne informacje podaje portal Wirtualnemedia.pl. Poza Polską Showmax działa jeszcze na 23 europejskich rynkach. Są to: Andora, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania i Włochy.Podobno w sprawie mają się już toczyć rozmowy, a pomysł miał zyskać aprobatę reklamodawców i inwestorów. Co prawda telewizja narodowa, by sfinansować przejęcie, musiałaby wejść we współpracę z inwestorem, ale ten scenariusz także brany jest pod uwagę. Tym bardziej, że na przejęcie Showmaxa czaić się mają inne polskie podmioty.Przypomnijmy, w połowie grudnia koncern Naspers, właściciel platformy Showmax, ogłosił, że z końcem stycznia 2019 wycofuje się z działalności w Polsce . Już wtedy pojawiły się doniesienia o chęci zakupienia platformy TVP.– Jako członek zarządu mogę powiedzieć, że jesteśmy potencjalnie zainteresowani zakupem serwisu i licencji platformy Showmax. (...) Z punktu widzenia TVP szczególnie interesujące są biblioteka praw oraz same serwisy – mówił wtedy Maciej Stanecki z zarządu TVP.Nie wiadomo, ile wynosiłaby kwota takiej transakcji.źródło: wirtualnemedia.pl